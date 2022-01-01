Андрей Стрельцов «Пермские медведи» не смогли стать призёрами чемпионата России Пермские гандболисты оступились в последнем матче сезона Поделиться Твитнуть

«Пермские гандболисты» имевшие все шансы завоевать бронзовые награды чемпионата Суперлиги не смогли этого сделать.

Во втором матче серии плей-офф за третье место они у себя на площадке «Университету — Нева» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась со счётом — 23:32.





Поскольку первая игра завершилась в пользу пермской команды 27-24, по разнице мячей призёрами турнира стала команда из Санкт-Петербурга, а подопечные Валентина Бузмакова в итоге стали четвёртыми.

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