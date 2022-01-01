Елена Синица Прощание с Александром Бесфамильным состоится в воскресенье 29 мая Оно пройдёт в храме Вознесения Господня Поделиться Твитнуть

Прощание со спикером Пермской городской думы первого созыва, бывшим первым заместителем главы Перми Александром Бесфамильным состоится в воскресенье,29 мая, в 12:30 по адресу ул.Борчанинова,11. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на его сына, депутата Михаила Бесфамильного.

Уточняется, что Александр Бесфамильный будет похоронен на Северном кладбище.





Александр Бесфамильный родился 10 ноября 1960 года, в 1980 году окончил Пермский государственный университет, специальность «экономист». С 1980 по 1984 год — начальник БТЗ; заместитель начальника цеха Пермского электротехнического завода. С 1984 по 1989 год — заведующий сектором Пермского обкома ВЛКСМ и инструктор Пермского ГУВД.





В 1989 году Бесфамильный принял предложение возглавить правление созданного при участии облсовпрофа первого в Перми кооперативного банка «Заря» (впоследствии — «Заря Урала»). Банк был крупнейшим в Прикамье по числу частных вкладчиков (более 50 тыс.) и имел множество филиалов.





В 1994-1996 годах Бесфамильный был спикером Пермской городской думы I созыва.





В 1997-2000 годах являлся председателем совета директоров АО «Стройиндустрия» и членом совета директоров ООО ЗБН «Росинка».





В декабре 2000 года назначен вице-мэром, начальником муниципального управления по распоряжению объектами муниципальной собственности.





В 2000-2003 годах — заместитель главы города Перми.





Осенью 2001 года был назначен заместителем главы города по экономике и финансам. В его ведении находились управление экономики и инвестиций, финансовое управление, комитет потребительского рынка и услуг, а также управление регулирования земельных отношений.





Весной 2002 года Бесфамильного называют наиболее сильной фигурой среди замов главы города.





С 2003 по 2005 год — первый заместитель главы города Перми, в 2006 году назначен первым заместителем главы администрации города Перми.





С мая 2007-го по апрель 2008 года был генеральным директором компании «Новогор-Прикамье».

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