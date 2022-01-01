Музей филиала «Азот» — в числе лучших в России Поделиться Твитнуть

Музей филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вошёл в число лучших корпоративных музеев России.





С 24 по 26 мая на площадке ВДНХ в павильоне «Космос» прошли заключительные мероприятия IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». Всего на конкурс было представлено 126 проектов из 62 предприятий России. В Москве прошли открытые защиты 58 проектов, вошедших в шорт-лист, в 13 номинациях.





Музей «Азота» стал одним из лучших в двух номинациях: «Новая экспозиция» и «Лучший музейный видеофильм».





Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:





— Музей «Азота» — подарок к юбилею завода для всех сотрудников — и ветеранов, и молодёжи. За полгода работы с момента открытия в историческом центре города в нём побывало около 2,5 тыс. человек. Проведено множество мероприятий городского и краевого масштаба. Музей стал стратегически важным объектом, центром притяжения культурной и общественной жизни.





Форум Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» — это единственная площадка, где объединяются представители корпоративных музеев всей страны, есть возможность обменяться лучшими практиками с коллегами из разных отраслей и получить заслуженное признание за свою работу на профессиональном уровне.





Корпоративный музей филиала «Азот» открыл свои двери для горожан и гостей Березников в историческом центре города 1 октября 2021 года. В его фондах более 12 тыс. единиц хранения. На площади около 190 кв. м расположились интерактивные экспозиции. Редкие документы, которые находились в различных архивах, теперь обнародованы и представлены широкой общественности. Особое место занимает инсталляция — тематический комплекс «Кабинет первого директора БХК Михаила Грановского».





Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках

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