Елена Синица В Перми открылась международная конференция «Европа — Азия: диалог цивилизаций» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

С 26 мая в Перми открылась международная конференция «Европа — Азия: диалог цивилизаций». В ней уже приняло участие порядка 200 человек как из других регионов страны, так из зарубежных стран: Белоруссии, Сирии, Ирана, Монголии. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что для региона значимо открытие первой международной конференции на пермской земле. Он также добавил, что в крае проживают представители более 140 национальностей и народностей. Также у региона имеется опыт в проведении международных спортивных, культурных и экономических мероприятий.





«Мы понимаем, что сегодняшний день предполагает равноправный диалог, взаимное уважение к мнениям сторон, порой полярным — это очевидно для всех нас, — сказал губернатор. — Поэтому хочется, чтобы как можно больше стран, политиков, бизнесменов, других лидеров общественных мнений делали всё возможное для того, чтобы между государствами восстанавливались добрые отношения в самых разных сферах».





Дмитрий Махонин также подчеркнул, что хотел бы, чтобы на площадках региона регулярно проходили диалоги таких представительных собраний.





Посол Сирии в России Рияд Хаддад отметил, что проведение такого форума сейчас крайне актуально, так как это возможность создать условия для цивилизованного диалога между народами. Помимо этого, на таких площадках приобретаются опыт взаимодействия в сложных ситуациях, считает он.





В рамках конференции планируется провести ряд пленарных заседаний и секционных дискуссий на тему выстраивания прочных партнерских отношений между Европой и Азией.

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