Елена Синица В Пермском крае разрешили голосовать дистанционно Поделиться Твитнуть

В четверг, 26 мая, депутаты краевого Заксобрания поддержали законопроект о приведении краевого избирательного законодательства в соответствие с федеральными нормами.

В частности, предусматривается дистанционный формат голосования на выборах и референдумах в регионе. Для этого предлагается использовать ГАС «Выборы» или другие сертифицированные государственные информационные системы.

Списки избирателей также предлагается составлять и вести в электронном формате. Будет предусмотрена возможность использования электронной подписи избирателя.

Также есть изменения относительно назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Они могут назначаться только в Центризбирком РФ и крайизбирком. Количество назначаемых наблюдателей в участковую избирательную комиссию увеличивается до трёх от каждого субъекта назначения.

Помимо этого, до распространения в СМИ копии агитационных материалов должны направляться в избирательную комиссию. Также предусмотрена обязательная маркировка высказываний «иностранных агентов» в этих материалах.

Как пояснил глава избиркома Игорь Вагин, дополнительное финансирование от региона для проведения голосования в дистанционном формате не потребуется. По его словам, голосование проводится с использованием системы ГАС "Выборы", портала "Госуслуги" и иных государственных информационных систем.

Против поправок высказались первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова и лидер фракции «Справедливая Россия—За правду» Вероника Куликова.

Как отметила Айтакова, такой формат выборов сейчас «кот в мешке», так как голосование сложно контролировать, а также проблематично гарантировать сохранность голосов.

Вероника Куликова считает, что в таком случае могут возникнуть проблемы с соблюдением права на тайное голосование. Кроме этого, по её словам, не исключено внешнее вмешательство в систему с целью подлога результатов выборов.

В результате поправки были приняты большинством голосов.

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