УЗПМ заменил импортные компоненты на отечественные аналоги Поделиться Твитнуть

Уральский завод противогололёдных материалов (ООО «УЗПМ» входит в бизнес-сообщество WTG) в условиях экономических санкций, введённых против России, заменил большинство импортных составляющих своей продукции на российские аналоги.





Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в текущих условиях одна из ключевых задач для бизнеса — перестроить работу таким образом, чтобы производства продолжали стабильное функционирование.





Генеральный директор ООО «Уральский завод противогололёдных материалов» Дмитрий Пылёв сообщил, что для снижения зависимости от импорта важных компонентов на предприятии была проведена работа, в результате которой удалось заменить импортные сырьевые компоненты выпускаемых противогололёдных материалов. «В настоящее время на производственной площадке УЗПМ в Краснокамске зависимость от импортных компонентов стремится к нулю», — пояснил руководитель предприятия.





Так, например, в кратчайшие сроки на предприятии был разработан ингибитор коррозии для реагентов, превосходящий решения, которые применялись ранее. Это позволило снизить коррозионную активность противогололёдных материалов практически в два раза. «При этом данные работы были связаны не только со сложившейся международной ситуацией, но и со вступлением в силу нового ГОСТа для данного вида продукции для применения в городах, который значительно ужесточил требования к современным реагентам», — отметили в пресс-службе предприятия.





Также при производстве дорожного шампуня, который эффективен в период весенней уборки дорожной сети, предприятие полностью перешло на поверхностно-активные вещества, выпускаемые в России, взамен используемых ранее компонентов производства Японии и Италии.





По словам генерального директора, предприятие уверенно чувствует себя на отраслевом рынке: «Продукция УЗПМ эффективно работает и активно используется для борьбы с зимней скользкостью в странах Таможенного союза и 60 городах России. Мы вводим новые мощности, которые позволят добывать и перерабатывать отдельные компоненты для них, и ориентируемся на внутреннего потребителя, работаем над снижением себестоимости производства, решаем с муниципальными и региональными заказчиками инфляционные вопросы, расширяем линейку более экономичных продуктов. Новые возможности и направления завода мы готовы будем озвучить уже ближе к осени», — рассказал Дмитрий Пылёв.





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