В Пермском крае зарегистрирована самая высокая рождаемость в ПФО И наименьшее количество патологий у новорождённых Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

По данным минздрава Пермского края, на начало 2022 года в регионе в расчёте на 1 тыс. населения приходится 9 новорождённых. Это самый высокий показатель в ПФО.

Одна из причин, считают в министерстве, включение процедуры ЭКО в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В Пермском крае каждая женщина, имеющая показания к искусственному оплодотворению, может получить направление на ЭКО по полису ОМС.

Кроме того, в Прикамье выявлено наименьшее количество патологий по репродуктивному здоровью у мальчиков (1,95%) и девочек (всего 2,4%), тогда как аналогичные показатели в ПФО составляют 3,39 и 5,5%, а по России в целом — 4,5 и 6,1%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.