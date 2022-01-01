Автобусы №24, 44 и 73 продолжат ходить в Перми по изменённым схемам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На время перекрытия движения через железнодорожный переезд по ул. Писарева в Перми автобусы №24, 44 и 73 продолжат курсировать по изменённым схемам. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на городской департамент транспорта.

Теперь вместо остановки «Улица Памирская» конечной остановкой автобуса №24 станет «Станция Лёвшино».

Отдельные рейсы, отмеченные литерой «К», организованы на маршруте №73. Автобусы следуют по ул. Толбухина со стороны микрорайонов Заозерье и Гайва. На автобусном маршруте №44 организованы укороченные рейсы сообщением «М/н Нижняя Мостовая — улица Маршала Толбухина» и «НПО «Искра» — м/н Камский». Также сохранится работа маршрута на участке от остановки «10-й микрорайон» до микрорайона Кислотные Дачи.

В МКУ «Гортранс» рекомендовали пассажирам быть внимательными и следить за актуальным расписанием на сайте учреждения или в его мобильной версии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.