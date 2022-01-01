В Прикамье за счёт федеральных средств построят новые котельные На эти цели выделено 142 млн рублей Поделиться Твитнуть

Cвыше 3 тыс. жителей п. Углеуральский будут обеспечены стабильной услугой теплоснабжения за счёт снижения избыточных расходов на содержание оборудования. Это стало возможным благодаря привлечению федеральных средств в размере более 142 млн руб.

Принято решение о согласовании проектов по обновлению объектов теплоснабжения п. Углеуральский Губахинского городского округа за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Предусмотрено строительство четырёх блочно-модульных котельных, общая мощность которых составит 29,5 Гкал/ч, сообщили в краевом министерстве ЖКХ и благоустройства.

Для привлечения федерального финансирования была разработана проектно-сметная документация для обновления системы теплоснабжения посёлка. Средства на эти цели были направлены из бюджета Прикамья в рамках региональной программы по модернизации систем теплоснабжения. Кроме того, была принята программа мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры на территории Губахинского городского округа на 2022-2024 годы.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что эта работа позволила региону претендовать на финансовую поддержку проекта со стороны федеральных властей. «Стоимость всех мероприятий по модернизации объектов ЖКХ в посёлке оценивается в 185 млн руб., в результате более 142,5 млн руб. из них мы привлекли из Фонда национального благосостояния. Это наш первый подобный опыт», — сообщил губернатор.

По словам заместителя председателя краевого правительства Андрея Кокорева, строительство новых котельных повысит надёжность и качество теплоснабжения для 3 тыс. жителей посёлка и семи социально значимых объектов.

В региональном МинЖКХ отмечают, что действующее теплогенерирующее оборудование в п. Углеуральском имеет избыточные мощности. Существующая котельная построена в 80-е годы прошлого века, и сегодня выработала свой ресурс. Из-за того что отрегулировать подачу тепла в соответствии с потребностью населения невозможно, объекты теплоснабжения не выполняют требования энергоэффективности. Вместо нерентабельной котельной планируется построить четыре блочно-модульные котельные. В итоге реализация проекта позволит снизить избыточную мощность теплоснабжения на 80%.

Отметим, с 2019 года в Прикамье реализуется программа модернизации систем теплоснабжения. В краевом бюджете с 2019 по 2024 год на эти цели заложено 2,2 млрд руб.

Выделено 142 млн руб.

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