Жители Прикамья разместили на счетах эскроу 50 млрд рублей Это на 80% больше, чем было год назад Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края на 1 апреля 2022 года открыли около 16 тыс. счетов эскроу для покупки жилья в новостройках. По сравнению с итогами первого квартала прошлого года показатель увеличился на 57%. Объём средств вырос ещё больше — на 80% и превысил 50 млрд руб., сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

Объём раскрытых счетов эскроу за год увеличился в пять раз. С 9 тыс. раскрытых счетов застройщикам перечислено свыше 27 млрд руб.

На начало второго квартала в Прикамье между банками и застройщиками заключено 108 договоров проектного финансирования на сумму почти 58 млрд рублей. По этому показателю регион занимает четвёртое место в ПФО и 15-е — в России.

В регионе с использованием счетов эскроу строится более 93% жилья. За год доля выросла на 10%.









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