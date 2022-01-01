Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых Поделиться Твитнуть

В четверг, 26 мая, Совет директоров Банка России на внеочередном заседании решил снизить ключевую ставку до 11% годовых, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ резко повысил ключевую ставку 28 февраля — с 9,5 до 20% годовых, после начала спецоперации на Украине в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. Чуть более чем через месяц ставка начала падать: 8 апреля она снизилась до 17%, 29 апреля — до 14%.

«Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала», — подчеркивает ЦБ.

Регулятор допускает возможность нового снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Ближайшее запланировано на 10 июня.

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