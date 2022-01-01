Мария Сыропятова Завершать строительство долгостроя в Закамске будет компания из Башкирии за 380 млн рублей Достройка многоквартирного дома должна быть завершена в течение года Поделиться Твитнуть

ул. Кировоградская, 68а / фото: наш.дом.рф

Завершение строительство многоквартирного дома по ул. Кировоградской, 68а в Перми обойдётся в 380 млн руб. Согласно порталу госзакупок, ООО «Стройгазцентр» из Башкирии объявлено победителем конкурса. В результате торгов снижение стоимости работ составило 7,5 млн руб. В конкурсе приняло участие трое потенциальных подрядчиков.

По техническому заданию, потенциальный подрядчик должен в течение одного года завершить достройку жилого дома со встроенными помещениями. Стоимость работ была определена по состоянию на первый квартал 2022 года.

19-этажный жилой дом расположен на двух земельных участках общей площадью 1,3 тыс. кв. м. Общая площадь здания 10,7 тыс. кв. м. Число квартир — 113. Заказчик строительства — «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края».

Напомним, строительством дома занимался с 2013 года ЖСК «Правый берег». В 2019 году компания была признана банкротом, в 2020 году фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о достройке дома. Проектные работы провела компания ООО «Инвестпроект».

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