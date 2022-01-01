Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Театре-Театре проходит благотворительная акция к Дню защиты детей Поделиться Твитнуть

Благотворительная акция «Подари театр детям» — традиционная в Театре-Театре. С 24 мая по 1 июня любой человек может приобрести билеты на спектакль «Летучий корабль» (6+) для подопечных пермских фондов «Берегиня», «Дедморозим», «Солнечный круг» и «Я помогаю детям». Цена билета — 300 руб.

Музыкальная сказка «Летучий корабль» (6+) по мотивам одноимённого советского мультфильма будет показана на большой сцене Театра-Театра 1 июня в 13.00, 16.00 и 19.00. Часть мест на каждом показе займут подопечные пермских благотворительных фондов.

Первый раз Театр-Театр организовал акцию «Подари театр детям» в 2021 году; партнёром выступил фонд «Я помогаю детям». Тогда пермяки подарили подопечным фонда 64 билета на спектакль театра «Дом» из Санкт-Петербурга, а Театр-Театр со своей стороны удвоил это количество. Билеты получили более ста ребят из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей Перми и Пермского края. Некоторые дети до этого никогда не были в театре.

В этом году Театр-Театр предлагает пермякам поддержать четыре благотворительных фонда Перми:

• фонд помощи детям «Берегиня», который поддерживает семьи на протяжении всего цикла лечения — от поступления ребёнка в отделение до наступления ремиссии и весь период адаптации после лечения (fondbereginya.ru);

• фонд чудес «Дедморозим», помогающий детям-сиротам и ребятам со смертельно опасными заболеваниями (dedmorozim.ru);

• благотворительную организацию «Солнечный круг», которая поддерживает детей-сирот и работает с приёмными семьями (sunny-krug.ru);

• фонд «Я помогаю детям», поддерживающий детей из неблагополучных, малоимущих и нуждающихся многодетных семей Перми и Пермского края (япомогаюдетям.рф).

Принять участие в акции «Подари театр детям» можно двумя способами:

1. Приобрести билет на официальном сайте Театра-Театра. На электронную почту придёт персональный «Сертификат доброго волшебника».

2. Приобрести билет в кассе театра и поместить его в специальный бокс. Театральная касса работает в фойе большой сцены: с понедельника по пятницу с 13.00 до 21.00, в субботу и воскресенье с 11.30 до 19.30.

Все билеты, приобретённые в рамках акции, будут переданы в благотворительные фонды «Берегиня, «Дедморозим», «Солнечный круг» и «Я помогаю детям». 1 июня, в День защиты детей, спектакль «Летучий корабль» увидят дети из малоимущих, неблагополучных, нуждающихся многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-сироты.

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