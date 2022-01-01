Пермскому кинотеатру «Киномакс» выдано предостережение В СМИ появились сведения о закрытии залов сети Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция труда направила ООО «Киномакс-Пермь» предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства. В документе разъяснено, как должен действовать работодатель в случае невозможности продолжать работу в прежнем объёме по объективным причинам, в какие сроки уведомлять персонал о сокращениях, какие суммы выплачивать в случае объявления простоя и др.

В инспекции напомнили, что за нарушения трудового законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 70 тыс. руб. и дисквалификация руководителя организации на срок до 3 лет, и заверили, что будут контролировать ситуацию в ООО «Киномакс-Пермь».

Причиной выдачи предостережения кинотеатру стали сообщения в СМИ о возможном закрытии залов киносети.

В частности, гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов в интервью «Форбс» заявил, что сеть уже закрыла около 30 залов по всей России, и два кинотеатра полностью прекратили работу.

Нартов объяснил это тем, что минимум треть сеансов сейчас либо не осуществляются, либо проходят при пустых креслах. Посещаемость составляет 3% от вместимости залов. По словам гендиректора, после апреля и середины мая выручка упала на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как отметил Нартов, прошедшие майские праздники кардинальным образом ситуацию не улучшили.

Так как продажи упали на 60-70%, снизился и получаемый работниками «первой линии» (контролёрами, сотрудниками баров и др.) процент с продаж.

Ещё сеть сократила количество рабочих дней и зарплату административному и управляющему персоналу, который теперь работает с тремя выходными.

Напомним, в Перми один кинотеатр сети «Киномакс» — в ТРК «Столица». И пока он продолжает работу.

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