Продолжается работа по предотвращению «серых» схем в сфере пассажирских автобусных перевозок Поделиться Твитнуть

В министерстве транспорта прошло очередное совещание, посвящённое борьбе с «серыми» схемами работы в сфере автобусных перевозок. В нём приняли участие сотрудники министерства, Ространснадзора, Госинспекции труда, Налоговой службы, ОНФ, департамента транспорта Перми и представители перевозчиков.





Цель таких встреч — разработка мер по снижению теневой занятости. Трудовая инспекция и налоговики фиксируют случаи, когда работодатель намеренно, для ухода от налоговых обязательств, выплачивает зарплату сотрудникам транспортного предприятия «в конверте», показывая официально лишь минимальный размер оплаты труда.





Также «серость» рынка проявляется в отказах выдачи билета пассажиру или выдаче билета неустановленного образца, в нарушении режима труда и отдыха водителей, когда их рабочая смена длится больше 12 часов, в несоответствии численности персонала количеству автобусов на предприятии (когда часть работников трудоустроена неофициально). Все вышеперечисленные факты были выявлены в 2019-2020 годах.





На прошедшем совещании налоговая служба представила план мероприятий в рамках пилотного проекта «Пассажирские перевозки», который планируется к реализации с мая по август 2022 года.

В качестве мер по «обелению» рынка перевозок предлагается сосредоточиться на повышении качества услуг, создании условий для «здоровой конкуренции», сокращении налогового разрыва по «зарплатным» налогам, уменьшении числа нарушений трудового законодательства РФ. Этих показателей планируется достичь за счёт проверок перевозчиков на соответствие так называемому «бенчмарку» — показателю, который определяется исходя из специальной формулы. Она включает такие параметры, как количество маршрутов, минимальное число автобусов (в зависимости от класса) на маршрут, минимальное количество сотрудников на один автобус и средняя заработная плата. Получившееся значение сравнивается с данными расчёта по страховым взносам за 2021 год.





Сотрудники краевой Госинспекции труда обратили внимание перевозчиков на ряд правил, установленных отраслевым соглашением по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту РФ на 2020-2022 годы. Согласно документу, среднемесячная зарплата работников должна быть не менее трёхкратного прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ. При этом за нарушение трудового законодательства предприятия рискуют поплатиться штрафами.





Также сотрудники Госинспекции труда подчеркнули, что в мае-июне 2022 года проводятся внеплановые проверки предприятий на основании поступивших жалоб работников. В том числе, профилактические визиты ждут организации, находящиеся в зоне риска.





Контролирующие органы напоминают, что жители Прикамья, столкнувшиеся с нарушениями законодательства при оплате проезда в общественном транспорте или нарушениями трудового законодательства на предприятиях, осуществляющих регулярные перевозки, могут обращаться с жалобой как в краевую Госинспекцию труда , так и в Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» 59region@onf.ru.





Также жалобу можно направить в налоговый орган через приложение «Проверка чеков ФНС России». Там же можно проверить легальность чеков и хранить их в электронном виде.













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