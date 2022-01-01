Объём ипотечного кредитования вырос в Прикамье на 13% На 6% сократилось число ИЖК Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом квартале 2022 года жителям Пермского края банки выдали 8,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 21,5 млрд руб. Количество ИЖК сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом объём выданных кредитов вырос на 13%. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

Средняя сумма ипотечного займа увеличилась за год на 20% и составила в марте 2022 года 2,5 млн руб. До 22 лет увеличился средний срок ипотечного кредита, годом ранее он составлял 19 лет.

Общий ипотечный портфель банков в Пермском крае на 1 апреля превысил 203 млрд руб., увеличившись почти на четверть.

«Поскольку в марте большая часть кредитов оформлялась по ранее одобренным заявкам, средняя ставка по ИЖК в регионе выросла незначительно — в марте она составила 8,4%, — отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — Кроме этого, спрос на ИЖК в Прикамье, как и в целом по стране, продолжают поддерживать государственные программы льготного кредитования. На них в первом квартале пришлось более четверти от общей суммы выданных в регионе ипотечных кредитов — 5,2 млрд руб.».

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