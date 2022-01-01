Елена Синица
На месте старого пермского зоопарка в 2023 году появится общественное пространство
Его благоустроят, если будут позволять финансы
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В 2023 году на месте действующего пермского зоопарка появится общественное пространство. Об этом во время прямого эфира рассказал глава региона Дмитрий Махонин.
По его словам, сейчас делается проектно-сметная документация по благоустройству территории нынешнего зоопарка.
«Говорю пока осторожно, но я очень хочу, чтобы мы хотя бы половину этой территории благоустроили, сделали общественным пространством уже в 2023 году, если финансы будут позволять», — сказал Дмитрий Махонин.
Напомним, осенью 2022 года планируется завершить первый этап строительства пермского зоопарка.
Сейчас работы ведутся по графику. На данный момент 12 зданий возведены с новыми фундаментами и по другим проектам, по 23 объектам идут строительно-монтажные работы, в некоторых — уже электромонтажные. Ещё два здания полностью готовы, начинаются работы по их тематизации.
Осенью подрядчик должен завершить первый этап строительства. В него входят 17 вольеров и административные корпуса. Тогда же планируется перевоз животных.
Полностью открыть зоопарк планируется в 2023 году.
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