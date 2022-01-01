В Пермском крае за сутки COVID-19 диагностирован у жителей восьми территорий Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки выявлены у пациентов восьми территорий Прикамья.

В Перми заразились 75 местных жителей. По одному заболевшему обнаружено в Пермском МО, Кудымкарском МО, Кудымкаре, Губахе, Юсьвинском МО, Юрлинском МО и Оханском ГО.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 369 502 жителей региона.

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