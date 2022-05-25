Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми арт-группа «Граф-н-ролл» приступила к созданию граффити по мотивам «Дома с Есениным» Известные пермяки оставят отпечатки пальцев на заборе Поделиться Твитнуть

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newsko.ru

В Перми появится забор, украшенный отпечатками пальцев известных пермяков. Об этом «Новому компаньону» рассказала журналистка и арт-деятель Аника Рикшкововец. Арт-группа «Граф-н-ролл» намерена оформить забор вокруг стройплощадки, находящейся на месте «Дома с Есениным» в квартале между улицами Луначарского, Куйбышева и Пушкина. Граффити расположится вдоль всех трёх улиц, общая площадь изображения — около 600 кв. м.

С просьбой оформить забор к группе художников обратилась компания-застройщик. Они хотели бы напомнить пермякам о легендарном образе, который когда-то создал на этом месте Александр Жунёв, и художники, которые были лично знакомы с Жунёвым, сочинили на основе этой идеи концепцию большого мурала о пермяках, которые оставляют след в истории города. Композиция получила название «Оставляя след».

фото: Аника Рикшкововец

В распоряжении художников есть отпечатки пальцев автора «Есенина» Александра Жунёва, к ним добавятся отпечатки других известных пермяков: врачей, инженеров-конструкторов, художника Юрия Лапшина, радиоведущего Андрея Шмурая, музыканта Константина Завалина, переводчика Александра Грузберга… Пермские балерины оставят в этой композиции отпечатки пальцев ног. Мурал будет разделён на три секции (поскольку отрезков забора тоже три), которые условно можно назвать «Творчество», «Мастерство» и «Промышленность».

Сквозь узор из отпечатков пальцев будут проступать пермские образы, в том числе и культовый портрет Есенина. Художники хотят отразить разные сферы пермской жизни и истории, но, как сообщила Аника Рикшкововец, банальных и раскрученных образов вроде авиамотора в разрезе здесь не будет, отсылки к пермским реалиям будут более тонкими.

Изображение будет ещё и информационно насыщенным: оно будет сопровождаться QR-кодами, ведущими к сборнику музыки пермских авторов и к биографическим справкам о людях, оставивших след в узоре из отпечатков пальцев.

Художники уже начали заливку фона на заборе, а вся работа продлится около двух месяцев. Точный срок зависит только от пермского неба.

фото: Аника Рикшкововец

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