ЛУКОЙЛ в Пермском крае завершил строительство скважины, равной по длине 70 футбольным полям Поделиться Твитнуть

Завершено строительство скважины № 114 Ростовицкого месторождения, которая стала самой протяжённой в Прикамье. Максимальное расстояние от её устья до забоя составило 6847 метров, а общая проходка при наклонно-направленном бурении скважины — 7603 метра. Для достижения нефтеносных пластов следовало пройти по особой траектории, соблюдая высочайшие экологические и технологические требования.

Первые 1090 метров скважины № 114 бурились вертикально, затем проходка продолжилась горизонтально, и так на протяжении 5271 метра. Помимо уникальных линейных параметров, скважина является многозабойной — для повышения нефтеотдачи в продуктивном пласте пробурено два горизонтальных ствола.

«Благодаря слаженной командной работе, применению новых технологий и качественному планированию работ сроки строительства скважины удалось сократить, в том числе благодаря рационализаторскому предложению по бурению пилотного и основного стволов долотами разных диаметров», — рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Руслан Пивовар.

Технический проект скважины и авторский надзор осуществляли специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

Ростовицкое месторождение, открытое в 2013 году и введённое в эксплуатацию в 2014-м, расположено в Соликамском округе, в пределах Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. В связи с этим нефтяные скважины закладываются за пределами балансовых соляных залежей и «дотягиваются» до продуктивных нефтяных пластов с помощью современных технологий наклонно-направленного бурения. Месторождение не первый раз ставит рекорды по длине проходки. В 2016 году там была пробурена разведочная скважина № 102, общая длина которой составила 4620 метров.

По сообщению пресс-службы «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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