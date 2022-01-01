В Перми 28 мая снова будет запрещена продажа алкоголя В субботу отмечается День пограничника Поделиться Твитнуть

В День пограничника, 28 мая, в Перми будет запрещена розничная продажа алкоголя, об этом напомнили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что ограничение закреплено постановлением правительства Пермского края от 10 октября 2011 года.

Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкоголя может привести к наложению административного штрафа — на должностных лиц 20-40 тыс. руб., на юридических лиц 100-300 тыс. руб.

Напомним, в мае розничная продажа алкогольной продукции запрещалась уже трижды: 1, 9 и 18 числа.

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