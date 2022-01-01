Границы Перми могут расширить за счёт ряда территорий Пермского района Таким образом планируется решить проблему уменьшения населения краевого центра Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин во время отчёта о работе мэрии за минувший год перед депутатами гордумы прокомментировал уменьшение числа жителей краевого центра.

По его мнению, снижение численности связано, в том числе, с оттоком горожан в Пермский район: купить жильё там можно по более низким ценам, при этом люди продолжают работать в Перми и пользоваться всей городской инфраструктурой.

Мэр отметил, что для решения проблемы обсуждается идея расширения краевого центра за счёт некоторых территорий Пермского района. При этом Алексей Дёмкин заявил, что задачу «создать здесь (в Перми) комфортный и красивый город, где у людей будет возможность зарабатывать и где они смогут себя реализовать", никто не отменял.

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