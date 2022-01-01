Пермский медколледж запретил продавать сосиски в тесте несовершеннолетним В учебном заведении прислушались к рекомендациям Роспотребнадзора Поделиться Твитнуть

В Пермском медицинском колледже запретили продавать сосиски в тесте несовершеннолетним студентам из-за требований СанПиН, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора РИА Новости.

Как рассказали агентству в ведомстве, согласно СанПиН, дети и подростки 7-18 лет не должны питаться колбасными изделиями. При этом собеседник в Роспотребнадзоре добавил, что конкретного запрета на продажу такой продукции в колледж они не направляли.

Информация о запрете продавать сосиски в тесте покупателям до 18 лет в пермском медколледже появилась в соцсетях и широко обсуждалась горожанами.

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