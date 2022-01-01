Андрей Стрельцов Спортсменка из Прикамья стала чемпионкой страны по бодибилдингу Турнир проходил в Челябинске Поделиться Твитнуть

Ольга Елисеева

Министерство спорта Пермского края

В Челябинске бодибилдеры России выявляли сильнейших. Пермь представляла Ольга Елисеева. Ей сопутствовал успех в номинации «фитнес-бикини» в возрастной категории от 35 лет, где за победу боролась 31 спортсменка. Об этом сообщили в минспорта Прикамья.

Для Елисеевой это не первая награда. Она чемпионка мира и чемпионка страны прошлого года.

«Фитнес-бикини» — это конкурсная номинация, где у участницы должно быть в меру подкачанное тело. Обязательно должны быть сохранены пропорции. Также судьи оценивают образ в целом: позирование, дефиле, подачу, купальник, причёску, макияж.





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