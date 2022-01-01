Андрей Стрельцов «Амкар» получил лицензию от РФС Документ даёт право пермскому клубу на выступление в более престижном футбольном дивизионе Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Комиссия Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов на своём заседании приняла решение о выделении клубам 42 лицензий для выступлений в РПЛ и ФНЛ в сезоне 2022/23. Среди них и пермский «Амкар», сообщается на официальном сайте РФС.

Среди команд четвёртой группы второго дивизиона ФНЛ лицензии получили «Амкар», «Волга», ФК «Челябинск» и ФК «Новосибирск». Выданный документ позволяет клубам выступать в следующем сезоне, в том числе, и в ФНЛ-1. Напомним, на сегодня сохранили шансы на выход в ФНЛ-1 в нашей группе с первого места ульяновская «Волга», «Челябинск», «Новосибирск» и «Тюмень».

При этом возможно, что на повышение может пойти и клуб, не занявший в своей группе первого места. В регламенте ФНЛ прописано, что занявший второе место во втором дивизионе клуб может заменить занявшего первое, если тот выходить по каким-то причинам отказывается. Такое же право может получить и бронзовый призёр.

ФК «Звезда» пока лицензии на следующий сезон не получил, но и не подавал документы. Время для этого у пермского футбольного клуба есть.

Лицензию получает клуб, полностью выполнивший требования регламента РФС.

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