Пермь посетит министр спорта РФ Олег Матыцин Визит запланирован на 28 мая Поделиться Твитнуть

Олег Матыцин / фото: championat.com

В Пермь приедет министр спорта РФ Олег Матыцин. Как сообщили в пресс-службе краевого минспорта, он примет участие в презентации Континентальной детской хоккейной лиги (КДХЛ), чей спортивный департамент расположился в Пермском крае, на базе региональной федерации хоккея. Презентация начнётся в 17:00 28 мая в УДС «Молот».

После презентации состоится церемония награждения победителей Суперфинала всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» (состязания стартуют 26 мая).

А в 19:00 глава минспорта примет участие в гала-матче. Вместе с олимпийским чемпионом Павлом Дацюком и трёхкратным чемпионом мира Алексеем Терещенко он сыграет за команду «Красные Звёзды». Противостоять ей будет команда «Губерния» — за неё сыграют чемпион мира, уроженец Губахи Евгений Кетов и один из первых советских легионеров в НХЛ Игорь Уланов.

Вход на гала-матч свободный.

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