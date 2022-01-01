Мария Сыропятова Из расписания пермского аэропорта исчезли рейсы на Симферополь Начало полётной программы планировалось на 30 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Запланированные с 30 мая перелёты из Перми в Симферополь отменены. Рейсы исчезли из расписания Большого Савино.

Сегодня стало известно, что Росавиация приняла решение продлить запреты на полёты в 11 аэропортов юга и центра страны до 31 мая в связи со спецоперацией на Украине. В числе городов значится и Симферополь.

Среди южных регионов России прямые перелёты из Перми сохраняются в Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу.

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