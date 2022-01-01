Банк «Урал ФД» поделится полезной информацией с гостями форума «Дни пермского бизнеса» Мероприятие пройдет 25-26 мая на площадке PermExpo Поделиться Твитнуть

Банк «Урал ФД» поздравляет пермский бизнес с Днем российского предпринимательства и приглашает посетить ежегодный форум «Дни пермского бизнеса», который пройдет 25-26 мая на площадке PermExpo (Пермь, ш. Космонавтов, 59) и объединит под своим началом предпринимателей со всего края.

Гостей мероприятия ждут самые актуальные темы в сфере бизнеса: расширение рынков — экспорт в Азию и СНГ, выход на маркетплейсы, господдержка бизнеса региона в новых условиях — развитие торговли, туризма и многое другое.

Банк «Урал ФД» примет непосредственное участие в форуме в секторе банковских услуг. «Мы можем предложить предпринимателям бесперебойную работу всех банковских систем, стабильные расчеты и гарантию безопасности сбережений. Будем рады видеть вас на нашей площадке, где мы поделимся полезной информацией о том, как вести бизнес эффективно и с меньшими затратами», — комментирует руководитель корпоративного бизнеса банка «Урал ФД» Кирилл Болтрушевич.

Также на площадке банка можно будет сыграть в электронную игру и принять участие в розыгрыше беспроводных наушников.

Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке: businessperm.ru

До встречи на форуме!

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.

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