В Прикамье стартовало предварительное голосование «Единой России» Поделиться Твитнуть

С 23 по 29 мая партия «Единая Россия» проводит электронное предварительное голосование по определению кандидатур для дальнейшего выдвижения на выборы, которые состоятся в Единый день голосования — 11 сентября. Выбрать кандидата и проголосовать за него можно на платформе https://pg.er.ru





В 2022 году в Единый день голосования в Пермском крае состоятся выборы депутатов Лысьвенской городской думы и думы Пермского муниципального округа. Также пройдут дополнительные выборы депутатов Березниковской городской думы и Краснокамской городской думы.





«Партия «Единая Россия» вновь подтверждает свой курс на открытость и внутрипартийную конкуренцию. Наша партия — единственная политическая сила в стране, которая проводит процедуру предварительного голосования. Тем самым мы опираемся на мнение избирателей уже на этапе формирования списков своих кандидатов. Предварительное голосование помогает выдвинуть на выборы именно тех людей, которых поддерживают жители. Призываю всех избирателей принять активное участие в этой процедуре», — говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.





Накануне состоялось разделение ключа шифрования блокчейна предварительного голосования. Части ключа передали на хранение сенатору Александру Карелину, президенту ПАО «Ростелеком» Михаилу Осеевскому, президенту Фонда информационной безопасности Илье Массуху, секретарю Санкт-Петербургского отделения «Единой России», депутату Госдумы Сергею Боярскому. 29 мая — когда завершится голосование — ключ соединят, после чего начнется процедура подсчета голосов. Блокчейн сразу будет опубликован на сайте PG.ER.RU. Проверить корректность подсчета смогут все желающие.





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