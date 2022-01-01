В Перми прокуратура добилась погашения долгов по зарплате перед сотрудниками двух промпредприятий Рабочим возвращено 3 млн руб. Поделиться Твитнуть

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения прав работников ООО «Торговый дом «Нерудные строительные материалы» и ООО «Производственная компания «Подводспецстрой» в Перми. 67 человек в этих организациях не получили зарплату в январе-феврале 2022 года.

По итогам проверки прокурором были внесены директорам организаций-должников представления. Они рассмотрены и удовлетворены. В итоге сотрудникам возвращено около 3 млн руб.

Кроме того, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, общая сумма штрафов составила 43 тыс. руб.





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