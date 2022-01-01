В Прикамье 179 лучших заявок получили поддержку «ЛУКОЙЛа» в конкурсе социальных и культурных проектов Поделиться Твитнуть

В Пермском крае подвели итоги XXI конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Поддержку получили 179 лучших конкурсных заявок. Реализация проектов начнётся уже в июне.





В этом году экспертная комиссия конкурса социальных и культурных проектов рассмотрела 793 заявки из территорий деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан и Удмуртской Республике. Грантовый фонд составил 32,4 млн руб. Ежегодно в движение социальных инициатив вливается более сотни новичков, расширяется география участников.





Символично, что в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России самой популярной стала номинация «Духовность и культура». 110 заявок — именно такое количество победителей в этом году в номинации «Духовность и культура», 43 победителя в номинации «Спорт», 26 — в номинации «Экология».





Основной задачей Конкурса является поддержка инициативы граждан в решении задач своих территорий, для того чтобы сделать жизнь качественнее, интереснее, ярче. С каждым годом увеличивается число активистов и организаций, которые готовы реализовать свои идеи на малой родине.





«Мы понимаем всю важность поддержки социальных инициатив. Конкурс — это проверенный инструмент развития наших территорий через созидание самих жителей. Надеюсь, что ряды участников продолжат пополняться, а лучшие практики за годы существования конкурса станут ярким примером для них», — отметил представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской республике Олег Третьяков.





Прикамье является родоначальником Конкурса социальных и культурных проектов среди территорий деятельности ЛУКОЙЛа. Он проходит в регионе с 2002 года. Пермский опыт решения актуальных социальных проблем, проведения спортивных и культурных мероприятий, сохранения и обогащения национальных традиций подхватили другие регионы. Сегодня конкурс проходит в 20 субъектах России.





На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.