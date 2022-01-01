В Пермском крае клещи покусали 4,2 тыс. человек Более трети клещей оказываются заражёнными Поделиться Твитнуть

В медорганизации Пермского края с начала сезона клещевой активности с укусами клещей обратились 4255 человек, в том числе 876 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, 1,1% членистоногих был инфицирован клещевым вирусным энцефалитом, 36,9% — иксодовым клещевым боррелиозом, 3,5% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,2% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

С начала сезона зарегистрирован один случай заражения иксодовым клещевым боррелиозом. Случаев заражения другими инфекциями не зарегистрировано.

К территориям высокого риска по присасыванию клещей относится Карагайкий МО, Очёрский ГО, Частинский МО, Суксунский и Верещагинский ГО.

Более 62% присасываний произошло при посещении индивидуальных садов, 34% — при посещении леса, 5,6% — при посещении лесопарковых зон и других территорий.





















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