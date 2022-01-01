Владимир Спиваков вновь приглашает в Пермскую филармонию Поделиться Твитнуть

Ежегодно, вот уже тринадцатый год подряд, невзирая ни на какие пандемии и санкции, Пермская краевая филармония встречает лето «Всероссийским фестивалем «Владимир Спиваков приглашает…» (6+). Пермский именной форум стал третьим в мире серьезным проектом Маэстро, после фестивалей в Москве и Кольмаре, в который Владимир Теодорович вкладывает все свое мастерство, профессионализм, неиссякаемое творческое горение и искреннюю любовь к пермякам.





XIII Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» — это пять дней, наполненных эксклюзивными программами, музыкальными открытиями-инсайтами, знакомством с будущими звездами академического Олимпа, трепетными встречами с исполнителями, которые за эти годы стали добрыми и верными друзьями.





Слушателей ждут вечера симфонической, фортепианной, скрипичной, виолончельной и вокальной музыки. Все они будут проходить в ДК им. Солдатова, поскольку Большой зал филармонии закрыт на масштабную реконструкцию.





Главные и неизменные герои всех фестивальных ассамблей: Национальный филармонический оркестр России и его бессменный рулевой — народный артист СССР, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков.





Фестиваль (6 июня) откроется блестящим дивертисментом Национального филармонического оркестра России. Выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков в этот торжественный вечер сам встанет за пульт возглавляемого им оркестра.





В программе концерта — музыка из балетов Чайковского и Стравинского. Прозвучат сюиты из балетов Петра Ильича Чайковского: «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица», ставших легендарным достоянием русской и мировой культуры. В программу концерта маэстро Спиваков также включил сюиту из музыки балета Игоря Стравинского «Поцелуй феи», созданного к 35-летию со дня смерти Чайковского и вдохновлённого его гениальной музыкой. Основой балета «Поцелуй феи» послужили фрагменты оперы «Пиковая дама», балета «Спящая красавица», несколько вокальных произведений и фортепианных пьес, в том числе из «Детского альбома».





Хедлайнер второго дня (7 июня) Александр Рамм — выдающийся солист, один из самых одаренных и востребованных виолончелистов своего поколения, солист Московской филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки, победитель множества международных конкурсов, обладатель Серебряной медали XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2015). Критики отмечают его яркую артистическую индивидуальность, виртуозность, эмоциональность, глубокое проникновение в замысел композитора, бережное отношение к звукоизвлечению. Виртуоз исполнит Концерт для виолончели с оркестром ля минор, соч. 33 Камиля Сен-Санса — подлинную жемчужину французской музыки.





А в исполнении НФОР прозвучат Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П. Чайковского, а также фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева. Завершится второй фестивальный вечер неповторимой музыкой выдающегося армянского композитора Арама Ильича Хачатуряна. Прозвучит его Сюита из музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» — одно из самых популярных, чаще всего исполняемых сочинений композитора.





Скрипка — царица третьего дня фестиваля (8 июня). Ее возможности позволит оценить произведение выдающегося французского композитора Камиля Сен-Санса — Концерт № 3 для скрипки с оркестром си минор, посвящённый испанскому скрипачу и композитору Пабло Сарасате. Этот концерт отличается технической сложностью для солиста, хотя виртуозные пассажи в нём уравновешиваются промежутками пасторальной безмятежности. Солирующую партию в скрипичном концерте Сен-Санса исполнит Тимур Пирвердиев — концертмейстер НФОР, лауреат международных конкурсов в России, Италии, Германии, Польше.

Далее в программе вечера — оркестровые сочинения Камиля Сен-Санса, Сергея Прокофьева и Эдуарда Артемьева. Дирижёр — Арсентий Ткаченко.





Четвертый день фестиваля (9 июня) скрывает подлинное открытие. С Национальным филармоническим оркестром России выступит одна из самых ярких певиц молодого поколения, победительница телевизионного конкурса «Большая опера», солистка Московского театра «Новая опера» Полина Шамаева (меццо-сопрано). Она исполнит «Поэму любви и моря» — композицию для голоса и оркестра французского композитора Эрнеста Шоссона. Поэма повествует о герое, пережившем личную драму: он пожертвовал земной любовью к женщине ради любви к бессмертной стихии — морю.

Также в программе вечера — музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» Эдварда Грига и «Кармен-сюита» Жорже Бизе — Родиона Щедрина.





Еще один дебют фестиваля состоится в день закрытия фестиваля (10 июня): на сцену в качестве солистки выйдет 20-летняя пианистка Мариамна Шерлинг. Воспитанница Московской консерватории, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреат международных конкурсов исполнит сольную партию в Концерт № 20 для фортепиано с оркестром ре минор В.-А. Моцарта. Романтический и страстный, он принадлежит к числу самых популярных сочинений гения.





Кроме того, в этот вечер в исполнении НФОР прозвучит «Павана» Габриэля Форе, симфоническая сюита «Париж» Жака Ибера и «Болеро» Мориса Равеля.





«Думаю, что сегодня главная функция музыки — это утешение, это гармонизация человеческих душ, это успокоение в мире, где так много агрессии. И людям это крайне необходимо», — сказал на закрытии прошлого, XII фестиваля Владимир Спиваков.





Прямые трансляции открытия и закрытия фестиваля будут организованы из ДК им. Солдатова в Органный концертный зал.





Кроме того, все уникальные программы фестиваля будут транслироваться в режиме онлайн в 31 филиал Виртуального концертного зала Пермской филармонии.





Остается добавить, что фестиваль Пермской филармонии проходит при поддержке министерства культуры Пермского края, министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».





На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.