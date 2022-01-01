Мэр Перми распорядился запустить отопление, где это возможно Батареи могут нагреться в детсадах, школах и больницах, но не во всех Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На аппаратном совещании в администрации Перми глава города Алексей Дёмкин в связи с холодной погодой распорядился запустить отопление в учреждениях социальной сферы. Об этом мэр написал в своём telegram-аккаунте.

Дёмкин отметил, что ему поступают жалобы от родителей на низкую температуру в детских садах.

«К сожалению, технологически кратковременное включение отопления возможно не во всём городе, департаменты образования и ЖКХ будут отрабатывать каждый случай индивидуально», — отметил градоначальник.

Напомним, в Перми установилась аномально холодная для третьей декады мая погода. Температура воздуха на 9 градусов ниже климатической нормы. Потепление синоптики обещают только к концу недели.

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