Мария Сыропятова Одобрено комплексное развитие участков в Разгуляе и Заостровке Изменения зонирования на данных территориях будут проходить комиссию по правилам землепользования и застройки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Границы территории для комплексного развития в Разгуляе и Заостровке одобрены краевой комиссией по правилам землепользования и застройки. Это было сделано после проведения публичных слушаний.

Заниматься развитием микрорайона Заостровка планирует ОАО «СтройнедвижимостьПермь». Территория участка — 9,67 га, через дорогу от СНТ «Речник-1».

Инициатором комплексного развития Разгуляя стала АО «Корпорация развития Пермского края». Территория участка — 4,7 га, застроенные старыми малоэтажными жилыми домами.

По словам министра по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края Ларисы Ведерниковой, изменения зонирования на этих территориях также будут проходить комиссию по правилам землепользования и застройки.

Напомним, в конце 2020 года были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ в части комплексного развития территорий. Поправки позволяют применять подход для территорий жилой и нежилой застройки, а также развивать незастроенные площадки и те, что находятся в частной собственности. Инициировать реализацию проектов КРТ смогут и органы власти, и собственники земельных участков. Законодательство даёт каждому региону возможность разработать собственные подходы для реализации проектов комплексного развития. Операторами по реализации проектов КРТ в Прикамье определены АО «Корпорация развития Пермского края» и АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК).

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