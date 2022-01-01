Елена Синица В апреле средний размер потребкредита в Пермском крае составил чуть более 139 тыс. руб. Это на 11,2% больше, чем в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле 2022 года средний размер потребительского кредита в Пермском крае составил 139 139 руб. Это на 11,2% больше, чем в апреле (125 107 руб.). При этом в феврале размер потребкредита достигал 230 769 руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

На апрель в среднем по России этот показатель составил 162,9 тыс. руб. Это на 4,7 меньше, чем в марте. Если сравнивать с апрелем 2021 года, то средний размер потребкредита по стране снизился на 46,4% (в апреле 2021 года был отмечен рекордный уровень — 303,9 тыс. руб.).





Кроме этого, сообщается, что самые большие потребкредиты в апреле выдавались в Москве (362,1 тыс. руб.), Московской области (262,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (255,3 тыс. руб.), Свердловской области (206,5 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (201,3 тыс. руб.).

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