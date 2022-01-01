Елена Синица За месяц число выданных кредитных карт в Пермском крае выросло на 14,7% В апреле жителям региона выдали 17,6 тыс. «кредиток» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле 2022 года жителям Пермского края выдали 17 622 кредитные карты. Это на 14,7% больше, чем месяцем ранее (в марте — 15 364). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России за апрель выдано 0,90 млн кредитных карт, что на 11,1% больше, чем в марте (0,80 млн). Если сравнивать с апрелем 2020 года, то число выданных «кредиток» сократилось на 20,9%.





Больше всего кредитных карт выдали жителям Москвы (67,2 тыс.), Московской области (49 тыс.), Санкт-Петербурга (36,2 тыс.), Краснодарского края (35,8 тыс.) и Республики Башкортостан (31,4 тыс.).





При этом среди 30 регионов-лидеров наиболее заметный рост числа выданных кредитных карт замечен в Москве (+16,9%), Ханты-Мансийском АО (+15,7%), а также Свердловской (+15,2%), Кемеровской (+15,2%) и Тульской (+15,1%) областях.

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