Елена Синица На этой неделе в Прикамье ожидается потепление до +20˚ Также прогнозируются дожди Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе в Пермском крае ожидается потепление до +20˚. Также в ближайшие дни количество осадков достигнет минимум 150-200% нормы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на «Метеоролог и я».

Так, 23 мая температура воздуха составит +5˚… +10˚, во вторник, 24 мая, также ожидается не более +13˚. Затем, 25 и 26 мая, синоптики прогнозируют сильные дожди, температура воздуха ожидается +11˚…+16˚.





В пятницу, 27 мая, температура воздуха днём не превысит +8˚…+13˚, пройдут небольшие дожди. В субботу температура поднимется до +11˚…+16˚.





В воскресенье, 29 мая, ожидается существенное потепление до +20˚.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.