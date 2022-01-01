Елена Синица
На этой неделе в Прикамье ожидается потепление до +20˚
Также прогнозируются дожди
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На этой неделе в Пермском крае ожидается потепление до +20˚. Также в ближайшие дни количество осадков достигнет минимум 150-200% нормы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на «Метеоролог и я».
Так, 23 мая температура воздуха составит +5˚… +10˚, во вторник, 24 мая, также ожидается не более +13˚. Затем, 25 и 26 мая, синоптики прогнозируют сильные дожди, температура воздуха ожидается +11˚…+16˚.
В пятницу, 27 мая, температура воздуха днём не превысит +8˚…+13˚, пройдут небольшие дожди. В субботу температура поднимется до +11˚…+16˚.
В воскресенье, 29 мая, ожидается существенное потепление до +20˚.
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