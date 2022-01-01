Елена Синица Руководство краевого следкома раскрыло доходы за 2021 год Глава ведомства заработал 4,6 млн руб. Поделиться Твитнуть

Руководство СУ СКР по Пермскому краю раскрыло доходы за 2021 год. Сведения опубликованы на сайте ведомства.

Так, руководитель следственного управления Денис Головкин за прошлый год заработал 4,6 млн руб. В его пользовании находится квартира площадью 69,6 кв.м. Также он владеет автомобилями Kia Sportage и Daewoo Matiz. Его супруга за год заработала 2,76 млн руб.

Первый заместитель руководителя СУ СКР Валерий Сафонов задекларировал доход в 3,3 млн руб. В его собственности два земельных участка общей площадью 896 кв.м, квартира — 78,3 кв.м, два гаражных бокса — 17,9 и 19,2 кв.м. В пользовании находится ещё один земельный участок площадью 19,2 кв.м. Также у него есть автомобиль Mitsubishi Outlander.

Замруководителя ведомства Дмитрий Анащенко заработал 7,2 млн руб. В его пользовании квартира площадью 123,2 кв.м. Кроме этого, он владеет автомобилем Mercedes-Benz. Его супруга за прошлый год заработала 729 тыс. руб. В её собственности земельный участок 1450 кв.м, садовый дом — 181,8 кв.м, квартира — 123,2 кв.м.

Ещё один заместитель Чингис Мушараев за 2021 год заработал 3 млн руб. В индивидуальной собственности у него квартира площадью 27,9 кв.м, в совместной — 80,9 кв.м. Его супруга задекларировала доход в 222 тыс. руб. В долевой собственности она имеет земельный участок 600 кв.м, в совместной собственности также есть квартира 80,9 кв.м.

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