В Перми на всё лето закроют движение по улицам Невского и Котельнической Причина — ремонт тепловых сетей Поделиться Твитнуть

В связи с ремонтом тепловых сетей, в Перми будет временно закрыто движение транспорта на участках улиц Невского и Котельнической, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на ул. Невского движение транспорта будет закрыто на участке от ул. Адмирала Нахимова, 16 до ул. Невского, 25 с 1 июня по 15 июля, а на участке от ул. Невского, 25 до ул. Ласьвинской — с 15 июля по 27 августа. Объезд возможен по улицам Маршала Рыбалко и Закамской.

С 1 июня по 30 августа будет временно закрыто движение транспорта по ул. Котельнической (от ул. Воронежской, 17 до ул. Генерала Панфилова). Объезд — по ул. Воронежской.





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