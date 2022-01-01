В Пермском крае количество выявленных фальшивых банкнот сократилось в четыре раза Три четверти подделок — купюры номиналом 5 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

В январе-марте 2022 года на территории Пермского края банками было выявлено и изъято из обращения 28 поддельных российских денежных знаков на сумму 117 тыс. руб., об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

По сравнению с первым кварталом 2021 года, количество выявленных фальшивых банкнот сократилось в четыре раза, а их сумма — почти в пять раз.

Наибольшую долю (75%) среди подделок по-прежнему занимают банкноты номиналом 5 тыс. руб. - изъята 21 штука. Также из незаконного оборота было выведено пять банкнот номиналом 2 тыс. руб. и одна — 1 тыс. руб.

Подделок денежных знаков иностранных государств выявлено не было. Год назад в первом квартале специалисты банковской сферы обнаружили три фальшивых банкноты долларов США.





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