С понедельника в Перми вносятся изменения в работу автобусного маршрута №44 Поделиться Твитнуть

С 23 мая в работу автобусного маршрута №44 «мкр Нижняя Мостовая – мкр Кислотные дачи – мкр Камский» будут внесены изменения. Как сообщили в городском дептрансе, делается это для повышения транспортной доступности мкр Камский и Мостовая.

В частности, на маршруте организуются укороченные рейсы сообщением «мкр Нижняя Мостовая – ул.Маршала Толбухина» и «НПО «Искра» – мкр Камский».

Работа маршрута на участке от остановочного пункта «10-й микрорайон» до мкр Кислотные Дачи (остановочный пункт «Школьная») сохранена в прежнем объёме.

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