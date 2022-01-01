Председатель крайизбиркома Игорь Вагин за прошлый год заработал 7,3 млн рублей
Это на 0,9 млн больше, чем годом ранее
Члены избирательной комиссии Пермского края отчитались об имуществе и доходах за 2021 год. Данные опубликованы на сайте комиссии.
Председатель крайибиркома Игорь Вагин в графе доходов указал сумму 7 млн 319 тыс. 680 руб. 11 коп. Это примерно на 0,9 млн руб. больше, чем годом ранее. Он также заявил о владении автомобилем Audi Q7 с прицепом, двумя снегоболотоходами, квартирой площадью 200,8 кв. м, гаражным боксом. В пользовании у Игоря Вагина находится земельный участок площадью 2500 кв. м. Доход супруга Игоря Вагина -20 тыс руб., при этом она владеет автомобилем Mercedes-Benz GLE 350D.
Заместитель председателя краевой избирательной комиссии Сергей Пономарёв задекларировал доход в размере 7 млн 592 тыс. 742 руб. 49 коп. Он также владеет жилым домом площадью 55,7 кв. м, квартирой (93,6 кв. м), тремя земельными участками общей площадью более 1,6 тыс кв .м. В пользовании у Пономарёва ещё четыре земельных участка площадью более 1 тыс. кв м и гараж. Супруга Пономарева указала доход 750,1 тыс. руб.
На третьем месте по доходам - секретарь избиркома Татьяна Любарская. Она заработала 5 млн 254 тыс. 861 руб. 63 коп. Кроме того она владеет двумя квартирами площадью 49,1 кв.м и 43,4 кв.м.
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