Председатель крайизбиркома Игорь Вагин за прошлый год заработал 7,3 млн рублей Это на 0,9 млн больше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Игорь Вагин

Константин Долгановский

Члены избирательной комиссии Пермского края отчитались об имуществе и доходах за 2021 год. Данные опубликованы на сайте комиссии.

Председатель крайибиркома Игорь Вагин в графе доходов указал сумму 7 млн 319 тыс. 680 руб. 11 коп. Это примерно на 0,9 млн руб. больше, чем годом ранее. Он также заявил о владении автомобилем Audi Q7 с прицепом, двумя снегоболотоходами, квартирой площадью 200,8 кв. м, гаражным боксом. В пользовании у Игоря Вагина находится земельный участок площадью 2500 кв. м. Доход супруга Игоря Вагина -20 тыс руб., при этом она владеет автомобилем Mercedes-Benz GLE 350D.

Заместитель председателя краевой избирательной комиссии Сергей Пономарёв задекларировал доход в размере 7 млн 592 тыс. 742 руб. 49 коп. Он также владеет жилым домом площадью 55,7 кв. м, квартирой (93,6 кв. м), тремя земельными участками общей площадью более 1,6 тыс кв .м. В пользовании у Пономарёва ещё четыре земельных участка площадью более 1 тыс. кв м и гараж. Супруга Пономарева указала доход 750,1 тыс. руб.

На третьем месте по доходам - секретарь избиркома Татьяна Любарская. Она заработала 5 млн 254 тыс. 861 руб. 63 коп. Кроме того она владеет двумя квартирами площадью 49,1 кв.м и 43,4 кв.м.

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