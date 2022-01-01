Андрей Стрельцов В Перми прошёл полумарафон «ЗаБег РФ» В нём приняло участие три с половиной тысячи человек Поделиться Твитнуть

Всероссийский полумарафон Забег.РФ

В Перми на старт Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ вышли 3,5 тыс. человек. Для желающих 22 мая было организовано три дистанции 5, 10 и 21 км. В самом престижном забеге, в котором принимали участие сильнейшие спортсмены, абсолютными победителями стали Татьяна Сыстерова и Руслан Гасимов. У женщин лучшим по времени стал результат 1 час 30 мин. 17 сек., у мужчин —1 час 17 мин. 23 сек.

Соревнования проводились в шестой раз.

Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ — это самый масштабный полумарафон с синхронным стартом в 85 городов. В этом году организаторы соревнований хотят побороться за право войти в Книгу рекордов Гиннесса как беговое массовое мероприятие по числу городов-участников.

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