На начало мая в бюджет Пермского края поступило 79 млрд рублей Это на 34,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На 1 мая 2022 года в бюджет Пермского края поступило 79 млрд руб. Это 41,6% от годового плана и на 34,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как указано в отчете, опубликованном на сайте регионального минфина, за четыре месяца 2022 года налоговые и неналоговые доходы краевой казны составили 63,3 млрд руб., что на 33,1% больше, чем за 4 месяца 2021 года. Поступления по налогу на прибыль организаций увеличились на 53,8% и составили 37,2 млрд руб. Поступления по налогу на доходы физических лиц выросли на 3% и составили 11 млрд руб.

Безвозмездные поступления в бюджет выросли на 45,9% и составили 15,2 млрд руб. Из других бюджетов РФ в региональную казну поступил 10,1 млрд руб., что на 27,8% выше чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем дотаций Прикамью сократился на 62,2%.

Кроме этого, согласно отчёту, в бюджет поступило 3,9 млрд руб. за счёт акцизов, 4,2 млрд руб. — по налогу с применением упрощённой системы налогообложения, ещё 3,8 млрд руб. — налог на имущество организаций.

В целом за 2022 год планируется собрать в казну 189,9 млрд руб. при плановых расходах 221,4 млрд руб.





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