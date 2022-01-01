За сутки в Пермском крае подтверждено 89 новых случаев COVID-19 Выздоровели 114 человек Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 89 местных жителей. Выздоровели 114 человек, умерших от инфекции не зарегистрировано.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 369 245.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находится 271 пациент, 36 из них в тяжёлом состоянии, 13 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 23,4%.

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