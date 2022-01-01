В Перми на две недели  без горячей воды останутся более 500 домов

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Горячая вода

  Пресс-служба губернатора Пермского края

С понедельника, 23 мая, в жилых домах Перми в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону начнётся поэтапное отключение горячей воды. Как сообщили в пермском филиале ПАО «Т Плюс», в двухнедельный период будут проводиться гидравлические испытания и ремонт теплосетей. 

Отключения планируются в части Свердловского, Дзержинского, Мотовилихинского, Индустриального, Кировского районов Перми.

С 23 мая по 6 июня горячая вода отключается по следующим адресам:

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С 24 мая по 7 июня горячая вода отключается по следующим адресам:

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С 25 мая по 8 июня горячая вода отключается по следующим адресам:

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С 26 мая по 9 июня горячая вода отключается по следующим адресам:

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