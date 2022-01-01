Андрей Стрельцов «Пермские медведи» обыграли «Университет-Нева» Эта победа стала первой в серии матчей за третье место гандбольной Суперлиги Поделиться Твитнуть

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Первый матч серии за третье место чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги завершился победой пермской команды.

Подопечные Валентина Бузмакова обыграли в Санкт-Петербурге местный «Университет Лесгафта-Нева» со счётом 27:24.





Самым результативным игроком матча стал Юрий Семёнов из «Пермских медведей», забивший восемь мячей.





Ответная встреча состоится в Перми через неделю, 28 мая. Напомним, что серии состоит из двух матчей, при этом учитывается разница забитых голов.

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