Андрей Стрельцов
«Амкар» оступился в Тюмени
Подопечные Рустема Хузина проиграли с минимальным счётом
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Футболисты «Амкара» в первенстве ОЛИМП-ФНЛ 2 встречались на выезде с ФК «Тюмень» и потерпели поражение 0-1.
Пропустив гол в первом тайме, «красно-чёрные» уже не смогли отыграться. После этого поражения стало понятно, что «Амкар» потерял шансы на выход в более сильный дивизион.
Следующую игру в турнире подопечные Рустема Хузина проведут на домашней арене 1 июня против омского «Иртыша» (0+). До финиша первенства командам осталось провести по два матча.
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