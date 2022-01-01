Андрей Стрельцов «Амкар» оступился в Тюмени Подопечные Рустема Хузина проиграли с минимальным счётом Поделиться Твитнуть

«Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Футболисты «Амкара» в первенстве ОЛИМП-ФНЛ 2 встречались на выезде с ФК «Тюмень» и потерпели поражение 0-1.

Пропустив гол в первом тайме, «красно-чёрные» уже не смогли отыграться. После этого поражения стало понятно, что «Амкар» потерял шансы на выход в более сильный дивизион.

Следующую игру в турнире подопечные Рустема Хузина проведут на домашней арене 1 июня против омского «Иртыша» (0+). До финиша первенства командам осталось провести по два матча.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.