Елена Синица В Пермском крае выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом За сутки выздоровело ещё 137 жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом. В числе заболевших восемь детей в возрасте до 17 лет, а также 43 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 38 жителей, из которых 14 подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки вылечились от коронавируса 137 жителей, умерло двое.





Доля свободного коечного фонда в регионе составляет 27,1%.

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